Арестованное здание «Томи» оценено почти в 66 млн рублей

Арестованное за долги по налогам здание «Томи» было оценено специалистами в 65,8 млн рублей. УФССП Томской области сообщило, что на данный момент задолженность по налогам составляет 32 млн рублей, а долг сократился за счёт списания денежных средств с расчётного банковского счета клуба.
«Произведена оценка административно-бытового корпуса ФК „Томь“. Процедуру проводила специализированная оценочная организация. Рыночная стоимость объекта, по которой планируется его передать на торги, составляет 65,8 млн рублей», — сказали в пресс-службе.
Приставы приняли результаты оценки. «Для реализации здание будет передано в Росимущество в установленный законом срок — не ранее 10 и не позднее 20 рабочих дней со дня вынесения постановления. Предположительно передача пакета документов в Росимущество состоится в конце февраля при условии отсутствия обжалования постановления об оценке в судебном порядке. Отозвать имущество с реализации возможно только в случае, если задолженность будет погашена полностью», — говорится на официальном сайте УФССП Томской области.