Левандовски: голы – самое ценное и сложное в футболе

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски считает, что в футболе нет ничего важнее голов. Польский футболист отметил, что главный тренер команды Карло Анчелотти очень ценит способность форвардов поражать ворота соперников.
«Голы – самое ценное и сложное в футболе. Болельщики очень надеются на то, что форварды будут забивать. Они ждут не только достойной игры, но и чего-то нового. В этом виде спорта всё сводится к голам, а Анчелотти тот специалист, который знает, насколько важны нападающие для команды. Голы придают ей уверенности в своих силах. Так что ещё недостаточно просто играть хорошо», — цитирует Левандовского Münchner Merkur