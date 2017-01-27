В Ростове-на-Дону установят указатель расстояния до городов ЧМ-2018

В Ростове-на-Дону, на площади Советов, 30 января в рамках празднования 500 дней до чемпионата мира 2018 года установят указатель расстояния до 10 городов — организаторов турнира.
«Знак выполнен в фирменном стиле Донской столицы как города — организатора чемпионата мира и призван показать единение городов-организаторов в преддверии этого турнира, а также стать новой городской достопримечательностью. Ростовская область станет первым регионом, установившим такой знак», — цитирует Welcome2018 пресс-службу городской администрации.
В рамках праздничных мероприятий будет организован тематический флешмоб – «500 дней»: кандидаты в волонтёры выстроятся в цифру 500 и выпустят в небо светодиодные воздушные шары в цветах российского флага.