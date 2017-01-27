Маскерано: в браке Месси – «Барселона» всё ещё много любви

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано верит в то, что нападающий команды Лионель Месси продлит контракт с каталонским клубом. Футболист сборной Аргентины также отметил, что его соотечественник чувствует себя в испанском гранде очень неплохо.
«В браке Месси – «Барселона» всё ещё много любви. В этом браке обе стороны выиграли», — приводит слова Маскерано испанское интернет-издание Sport.
Ранее сообщалось, что руководство сине-гранатовых предлагает Месси пятилетнее продление соглашения. Не исключается, что после пролонгации контракта Месси станет футболистом с самой высокой зарплатой в мире.
Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года.