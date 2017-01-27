«Матч ТВ» ведёт переговоры по показу контрольных матчей «Спартака»

Продюсер тематических каналов «Матч» Сергей Акулинин рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры по поводу возможного показа товарищеских матчей «Спартака», который сейчас проводит предсезонный сбор в ОАЭ.
«Было получено несколько запросов СМИ касательно показа контрольных матчей ФК «Спартак» – можем сообщить, что переговоры ведутся. Как только мы совместно придём к приемлемому для всех решению – сразу опубликуем дату и время трансляций. Следите за нашей программой передач – она может меняться очень оперативно», — сказал Акулинин.
28 января красно-белые сыграют первый товарищеский матч в 2017 году с «Жилиной».