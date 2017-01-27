Марадона: Икарди – предатель и даже до уровня Батистуты недотягивает

Бывший футболист сборной Аргентины и чемпион мира 1986 года Диего Марадона подверг резкой критике нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди. Одновременно Марадона коснулся и личности экс-форварда сборной Бразилии Пеле, с которым его неоднократно сравнивали.
«Икарди – предатель. Человек не может идти на ужин к своему другу, а потом вступать в брак с его женой. Пеле велик, и мне бы теперь не хотелось ввязываться с ним в спор. Но Икарди – другое дело, здесь речь идёт о предателе. Tо, что он сделал с Макси Лопесом, присуще лишь предателю. За это приходится расплачиваться в футболе и жизни. На поле он даже до уровня Батистуты недотягивает, Батистута стоил десять Икарди», — цитирует Марадону Mediaset.
Лопес и Икарди были близкими друзьями, пока жена Лопеса Ванда Нара не изменила ему с Икарди. Нара и Икарди поженились в 2014 году.