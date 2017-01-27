Хангеланд: мы работали в тренажёрном зале, а Адебайор пил кофе и ел булочку

Бывший защитник сборной Норвегии Бреде Хангеланд рассказал, каким был нападающий Эммануэль Адебайор во время его выступления в «Кристал Пэлас». Тоголезский футболист славится плохой репутацией в АПЛ и не знает почему.
«Когда я играл за «Фулхэм», мы столкнулись с Адебайором в центре поля. Вдруг он говорит: «Ах, я голоден. Я ответил: «Что?» Он сказал: «Я не могу дождаться окончания игры, чтобы поесть. Я очень голоден. Ты знаешь хороший ресторан в Лондоне?
Когда мы вместе играли за «Кристал Пэлас» и работали в тренажёрном зале, Эммануэль мог сидеть с чашкой кофе и булочкой. «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас» платили ему зарплату, а он сидел и пил кофе», — цитирует Хангеланда The Sun.