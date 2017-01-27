ФАС признала нарушение закона в контракте почти на 1 млрд руб на «Крестовский»

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы усмотрело административное правонарушение в действиях комитета по строительству Санкт-Петербурга при заключении контракта на благоустройство территории вблизи стадиона «Крестовский».
Согласно контракту генподрядчик «Метрострой» получил государственный заказ стоимостью почти 1 млрд рублей без проведения торгов. Как сообщает Закс.ру, жалоба от Фонда борьбы с коррупцией, поступившая в УФАС на неверно выбранный способ закупки, признана обоснованной.
Отмечается, что антимонопольное дело УФАС возбуждать не будет, так как 16 января комитет государственного финансового контроля уже вынес соответствующее решение об административном правонарушении.
По словам представителя комитета по строительству, это решение не будет обжаловаться. Проверка выбора способа закупки была проведена комитетом финансового контроля в плановом порядке после заключения контракта.