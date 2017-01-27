Столыпин: ждём от Дюриша голов, которых так не хватает «Оренбургу»

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал переход в команду словенского нападающего Михала Дюриша, который подписал контракт на 3 года.
«Мы искали забивного центрального нападающего и вышли на кандидатуру Михала Дюриша. Все стороны быстро пришли к взаимопониманию в переговорах. Ждём от него усиления игры в атаке и голов, которых так не хватает «Оренбургу». Надеемся, что футболист такого уровня, член сборной Словакии, с хорошими физическими данным и хорошей историей поможет нам.
На просмотре Дюриш не был, но с главным тренером уже общался. Сегодня игрок должен присоединиться к команде на сборах», – сказал Столыпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.