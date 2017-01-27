Полузащитник «Барселоны» Туран пообещал сбрить бороду в случае победы в ЛЧ

Всё началось с того, что Туран выложил в своём аккаунте в «Твиттере» пост, в котором сообщается, что 13 голов за сезон — это лучший показатель в его карьере.
Турецкому футболисту ответил вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген. «Поздравляю! А ты сбреешь бороду, если забьёшь 20 голов?» — написал немецкий голкипер.
«Я сбрею бороду только в том случае, если мы выиграем Лигу чемпионов. Но если это случится, я ещё и обрею тебе голову! Идёт?» — ответил Туран. На это сообщение тер Штеген на данный момент не ответил.
Прими участие в розыгрыше билетов на финал Лиги чемпионов! Всё, что нужно, — это оформить бесплатно карту и начать копить мили.