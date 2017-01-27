Маркин: недоброжелатели делают всё, чтобы туристы не ехали в Россию на ЧМ

Комитет по безопасности и работе с болельщиками обсудил сегодня проблему использования пиротехники на стадионах, а также вопросы со стюардами. Об этом сообщил Владимир Маркин, который возглавил комитет РФС по безопасности и работе с болельщиками в ноябре 2016 года.
«Сегодня мы обсудили проблему использования пиротехники на стадионах, потому что данное явление представляет угрозу безопасности болельщиков. У нас в скором времени возобновляется чемпионат России. Если говорить языком театралов — это прогон спектакля. Кубок конфедераций — генеральная репетиция. Мы должны все наши предложения „обкатать“.
У нас есть проблема, которая сейчас решается, — вопросы со стюардами. Выдвинуто предложение, что стюард должен стать полноценной профессией. У него много обязанностей, но прав нет. У нас есть болельщики, которым нельзя проходить на стадион, а стюард не может его остановить, применить физическую силу.
Темой стюардов уже занимается РФС. Тем очень много. Какое количество болельщиков приедет к нам из-за рубежа? Недоброжелателями делается всё, чтобы спровоцировать, сделать так, чтобы туристы не ехали в страну. Показать, как у нас всё плохо. Конечно, это выходит за пределы ответственности нашего комитета. Россию надо популяризовать и показывать, что у нас всё хорошо. Чемпионат мира и Кубок конфедераций — это презентация страны. Когда проходят Олимпийские игры, вы показываете один город, а на мировом первенстве — 12, самых разных, и болельщики должны увидеть, что у нас прекрасная инфраструктура и прекрасные отзывчивые добрые люди», — передаёт слова Маркина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.