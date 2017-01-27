Конте не знает, уйдёт ли из «Челси» Иванович, которым интересуется «Зенит»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался относительно слухов, касающихся игроков его команды.
В частности, ранее стало известно, что уйти из лондонского клуба может защитник Бранислав Иванович, интерес к которому проявляет «Зенит». Другими претендентами на 32-летнего серба называются «Вест Бромвич Альбион» и «Эвертон».
«Я не знаю. Есть много слухов, много лжи и правды. Не знаю, что произойдёт до закрытия трансферного окна.
Если мы останемся с этими же игроками, я буду очень рад», — приводит слова итальянского специалиста Daily Star.