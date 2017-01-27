Сиригу может перейти в «Челси» в случае ухода Беговича

Итальянский голкипер Сальваторе Сиригу, выступающий на правах аренды за «Севилью», может перейти в «Челси».
По информации портала Tuttomercatoweb, главный тренер лондонской команды Антонио Конте рассматривает кандидатуру 30-летнего соотечественника в качестве замены боснийцу Асмиру Беговичу, который в январское трансферное окно может уйти в «Борнмут» или «Сток Сити».
Сиригу перешёл в «Севилью» на правах аренды из «ПСЖ» в августе 2016 года. В составе испанской команды голкипер провёл всего три матча.