Глушаков: боюсь футболки с надписью «Глушаков — это похороны»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своём отношении к ставшему популярным мему «Глушаков – это похороны».
Фраза была сказана болельщиком по имени Иван в преддверии матча РФПЛ «Спартак» — ЦСКА (3:1). Глушаков тогда выложил видео со словами болельщика в своём «инстаграме». Позже Глушаков встретился с болельщиком, и они обменялись футболками: на видео футболист стоит с футболкой в руках, на которой написано «Глушаков — это похороны».
«Нормально отношусь к этому мему, уже привык. Присылают мемы в „инстаграме“, что Глушаков — это похороны, предлагают разрекламировать — то телефоны делают, то чехлы, то футболки. Но мне только Ванька и подарил эту чёрную футболку. Я ему подарил игровую футболку, а он мне – вот эту, „Глушаков — это похороны“. Но я её, если честно боюсь. Наверное, кому-нибудь передарю, поскольку я суеверный человек», — признался Глушаков в эфире программы «Все на матч».