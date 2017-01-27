«Манчестер Сити» согласился с обвинениями FA в нарушении антидопинговых правил

«Манчестер Сити» согласился с предъявленными обвинениями от футбольной ассоциации Англии в нарушении антидопинговых правил, сообщает Sky Sports. Теперь клубу грозит наказание в виде денежного штрафа.
Ранее организация обвинила «Манчестер Сити» в нарушении пункта об информировании о местонахождении футболистов команды и предоставила «горожанам» время, чтобы ответить на обвинения.
Подопечные Хосепа Гвардиолы располагаются на пятой строчке в таблице английской Премьер-лиги и в среду, 1 февраля, должны сыграть в гостях с «Вест Хэм Юнайтед».