Одемвингие посоветовал Оникуру, которым интересуется ЦСКА, перейти в «Селтик»

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие посоветовал соотечественнику нигерийскому форварду «Эйпена» Анри Оникуру перейти в «Селтик».
«Я заинтересован в переходе в «Селтик», потому что они сделали хорошее предложение. Также ещё больше убедился, что такое решение будет правильным, после разговора с опытным Питером Одемвингие. Он сказал мне, что «Селтик» является лучшим клубом в Шотландии, подходит мне по стилю и у меня не возникнет проблем с получением разрешения на работу», — цитирует Оникуру African Football.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА делал предложение по 19-летнему футболисту «Эйпену», который готов продать своего игрока и пытается убедить перейти его именно в российский клуб. В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Оникуру сыграл 22 матча, забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи.