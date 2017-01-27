Конте: «Челси» должен укрепить свой состав количественно

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что попросил руководство клуба в зимнее трансферное окно поработать над переходами, которые сделали бы состав лондонцев более вариативным.
«Клуб знает о моих пожеланиях в это трансферное окно. Если мы сохраним этот состав, я буду просто счастлив. Мы должны укрепить свой состав количественно, поскольку на некоторые позиции у нас совсем мало кандидатов. Если это произойдёт, я буду рад. Если нет, для меня ничего не изменится. Мы продолжаем двигаться в этом направлении и стараемся добиваться прогресса от наших молодых игроков — Мусонды, Кенеди и Аке», — цитирует Конте официальный сайт синих.