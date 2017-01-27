Глушаков хочет в мае отметить чемпионство «Спартака»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков, которому сегодня исполнилось 30 лет, в свой день рождения обратился с речью к команде. Полузащитник хочет, чтобы красно-белые стали чемпионами России и в мае отпраздновали долгожданный титул. Подопечные Массимо Карреры после 17 туров лидируют в таблице российской Премьер-Лиги, опережая на пять очков «Зенит».
«Я счастливый человек, что играю в „Спартаке“. Я счастлив, что играю с такими партнёрами, как у нас в команде — все ребята, тренерский и административный штаб. И хочу подарок. То дело, которое мы не закончили, хочу, чтобы оно в мае закончилось и мы все вместе хорошо отметили. Так что давайте хорошо работать и сделаем подарок мне и нашим фанатам», — заявил Глушаков.
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