Роббен: желание выиграть Лигу чемпионов мотивирует «Баварию»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен надеется, что мюнхенская команда сможет по итогам этого сезона одержать победы во всех трёх турнирах, в которых принимает участие.
«Желание выиграть Лигу чемпионов мотивирует нас. Мы также постараемся сделать всё возможное, чтобы выиграть Бундеслигу и Кубок Германии. У нас достаточно способностей, чтобы сделать это.
Борьба в чемпионате Германии будет идти до самого конца сезона. Мы играем в трёх турнирах, а «РБ Лейпциг» участвует только в одном, они лучше готовы физически», — цитирует Роббена AS.