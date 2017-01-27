Нигматуллин: пока никто не может серьёзно конкурировать с Акинфеевым

Бывший вратарь «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА Руслан Нигматуллин, имеющий опыт выступления за границей, оценил перспективы российских голкиперов закрепиться в Европе, а также выразил мнение, что сейчас никто не может всерьёз конкурировать с основным вратарём сборной России Игорем Акинфеевым.
«Я никому из российских вратарей не желаю стремиться в Европу. В России сейчас хорошо, и лучше быть полезным у себя на родине, это я знаю по своему опыту. Митрюшкин хорошо проявляет себя в Швейцарии и, думаю, скоро окажется в Германии. Российским вратарям из РФПЛ я пожелал бы составить конкуренцию в сборной. При всём уважении, но пока никто не может серьёзно конкурировать с Акинфеевым», — цитирует Нигматуллина «Спорт FM».