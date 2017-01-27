Блохин: были предложения из Китая, но ни о чём конкретно не договорились

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Олег Блохин сообщил, что к его кандидатуре проявляли интерес китайские клубы.
«За Китай был разговор. Но ни о чём конкретно не договорились. Восток просто дело тонкое, я считаю. Были предложения, но конкретного пока ничего. Я думаю, что внимания они не достойны», — сказал Блохин в интервью XSport.
Последним местом работы 64-летнего Блохина было киевское «Динамо», которое он покинул в апреле 2014 года после поражения от донецкого «Шахтёра» (0:2).