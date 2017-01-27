На следующей неделе «Ювентус» может объявить о продлении контракта с Дибалой

«Ювентус» близок к соглашению с нападающим Пауло Дибалой по поводу нового контракта.
По информации Corriere dello Sport, сегодня состоялась встреча представителей клуба и игрока, в ходе которой стороны практически согласовали условия нового контракта аргентинца. Источник сообщает, что официально о подписании нового соглашения с Дибалой будет объявлено на следующей неделе.
23-летний Дибала продлит контракт до 2021 года. Заработная плата игрока будет составлять € 5 млн плюс бонусы, а затем возрастёт почти до € 7 млн с учётом бонусов.