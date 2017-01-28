Дзюба: надеюсь, китайцы не предложат огромные деньги, чтобы не возникло соблазна

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал своё высказывание на тему возможного перехода в чемпионат Китая. После победы над китайской командой «Чанчунь Ятай» (5:2) в товарищеском матче Дзюба на своей странице в «Инстаграме» пошутил, что принял решение перебраться в Поднебесную.
«Мы проводили спарринг с китайским клубом, и перед началом я специально говорил громко, что нужно себя хорошо проявить, чтобы туда позвали. Мне удалось забить два гола, после чего сказал: «Ребята, мои сборы в „Зените“ закончились. Всем спасибо. Прощайте!» Это просто шутка.
Конечно, огромные деньги – это очень серьёзный задел на будущее, для твоих детей, семьи. Однако, честно говоря, надеюсь, что у меня никогда не возникнет такой дилеммы. Рассчитываю, что не будет такого большого предложения, чтобы у меня не возникало никаких соблазнов. Кто-то ведь сразу соглашается, кто-то сомневается. Мне вообще страшно об этом думать. Когда после шутки в «Инстаграме» меня спрашивали, за какую сумму готов куда-то уехать, выразил надежду, что не предложат таких огромных денег», — приводит слова Дзюбы «Спорт-Экспресс».