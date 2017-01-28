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В Самаре презентуют две ледяные скульптуры, посвящённые ЧМ-2018

28 января 2017, суббота. 03:24. Футбол
В рамках 500 дней до старта ЧМ-2018 в Самаре 30 января презентуют ледяные скульптуры, посвящённые предстоящему мундиалю, сообщает 63.ru. Одна скульптура представляет собой футбольный мяч, другая – хэштег #ЧМ2018.

Торжественное открытие арт-объектов состоится около здания Самарской областной юношеской библиотеки. В мероприятии примет участие бывший футболист «Крыльев Советов» Валерьян Панфилов. В самой библиотеке откроется выставка детских рисунков «Футбол глазами детей», также будут работать интерактивные площадки и стойка регистрации городских волонтеров ЧМ-2018.

Напомним, что Самара примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.
Источник: Город Самара 63.ru Сообщить об ошибке
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