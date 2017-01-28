Игрок «Реала Сосьедад»: возможно, это надлежащий момент для победы над «Реалом»

Полузащитник «Реала Сосьедад» Хаби Прието поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом». Прието считает, что его команда способна обыграть грозного соперника.
«Возможно, это надлежащий момент для победы над «Реалом». Мы в хорошем состоянии и будем планировать игру так, чтобы выиграть её. «Реал» также проиграл в розыгрыше Кубка Испании и испытывает боль из-за этого. Речь идёт о лидере национального первенства, который играет на своём поле. Так что мы испытываем к нему максимальное уважение», — приводит слова Прието Marca.
Матч между «Реалом» и баскским клубом состоится 29 января.