Анчелотти: я не идиот и знаю, что Мюллер не Роббен или Дуглас Коста

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти поделился мнением об игре нападающего команды Томаса Мюллера. В последнее время о футболисте сборной Германии говорят немало, поскольку по итогам 17 туров Бундеслиги он забил всего один мяч.
«Мы хотели бы видеть у нападающего отличные атлетические кондиции, высокую технику и созидательность. Всё это не является сильной стороной Мюллера. Однако тактически это очень грамотный футболист. СМИ утверждают, что он не форвард? Я сам не идиот. И я знаю, что Мюллер – не Роббен или Дуглас Коста. Поэтому и не буду просить его копировать их игру. Но я ещё не видел нападающего, который был бы настолько грамотен тактически, как Мюллер», — цитирует Анчелотти Bild.