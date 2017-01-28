Конте: сейчас я думаю о Кубке Англии, а не о «Ливерпуле» и «Арсенале»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте перед матчем 1/16 финала Кубка Англии с «Брентфордом» (28 января) отметил, что не думает о ближайших матчах АПЛ с «Ливерпулем» и «Арсеналом».
«Нам предстоит провести две очень сложных игры против двух конкурентов в АПЛ, но на данный момент я сосредоточен на том, чтобы выйти в следующий раунд Кубка, и, надеюсь, мои игроки настроены точно так же. Для нас важен каждый турнир. Очень важно иметь возможность выступать не только в АПЛ, поскольку мы не участвуем в этом сезоне в Лиге Чемпионов или Лиге Европы.
Я смогу дать передохнуть многим основным игрокам, но мы хотим победить и выйти в следующий раунд. Завтра я постараюсь принять наилучшее решение для команды. Это старейший футбольный турнир на планете. Вы лучше меня знаете, что в Кубке Англии может произойти что угодно, если ты, в первую очередь, будешь плохо настроен и невнимательно отнесёшься к сопернику», — цитирует Конте сайт «Челси».