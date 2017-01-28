Лэмпард: у меня были предложения от клубов Премьер-лиги

Бывший полузащитник «Челси» и «Манчестер Сити» Фрэнк Лэмпард высказался по поводу своего будущего. Последним клубом 38-летнего англичанина был «Нью-Йорк Сити».
«Есть часть меня, которая хочет остаться в игре. Я не хочу уйти и думать: „Может быть, я должен был задержаться немного подольше“.
Я размышляю над этим, я отклонил несколько предложений из Премьер-лиги. После того, как я пробыл так долго в „Челси“ и выступал год за „Манчестер Сити“, я не хочу участвовать в борьбе за выживание. Я не против трудностей, но наступает момент, когда нужно оценить ситуацию и я осознаю свои слабости. Я не чувствую, что могу дать достаточно.
Я просто хочу убедиться, что приму правильное решение. Если что-то интересное появится, то кто знает? Но ничего нет, так что посмотрим», — цитирует Лэмпарда The Daily Mail.