«Урал» изменил соперника по контрольному матчу из-за отказа «Ариса»

«Урал» изменил соперника по контрольному матчу на зимнем сборе из-за отказа греческого «Ариса». Вместо этого «шмели» встретятся с румынским клубом «Астра».
«Буквально только что стало известно о том, что соперник „Урала“ по первому матчу „Арис“ отказался от спарринга. Пришлось искать замену. Вместо игры с „Арисом“ ФК „Урал“ вновь сыграет с „Астрой“, против которой играли неделю назад. Начало в 15:00», — говорится в сообщении, размещенном на официальной странице «шмелей» в социальной сети «Твиттер».