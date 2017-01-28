«Вердер» – «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:30

28 января в Бремене на стадионе «Везерштадион» состоится матч 18-го тура немецкой Бундеслиги между «Вердером» и «Баварией». Встреча начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вердер» — «Бавария».
Ранее команды встречались 56 раз. 16 матчей завершились победой «Вердера», 10 раз команды сыграли вничью, и 30 раз сильнее оказались футболисты «Баварии».
Последняя встреча между этими командами состоялась в августе 2016 года и завершилась крупной домашней победой «Баварии» со счётом 6:0.
После 17 туров «Бавария» (42 очка) занимает первое место в таблице Бундеслиги, а «Вердер» (16 очков) — 15-ю строчку.