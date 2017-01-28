«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00

28 января в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» состоится матч 1/16 финала Кубка Англии между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Встреча начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити».
Ранее команды встречались 55 раз. 28 матчей завершились победой «Манчестер Сити», 12 раз команды сыграли вничью, и 15 раз сильнее оказались футболисты «Кристал Пэлас».
Последняя встреча между этими командами состоялась в ноябре 2016 года и завершилась гостевой победой «Манчестер Сити» со счётом 1:2.