«Марсель» и «Вест Хэм» по-прежнему не могут договориться по трансферу Пайета

«Марсель» и «Вест Хэм Юнайтед» по-прежнему не могут договориться о трансфере полузащитника «молотобойцев» Димитри Пайета.
Как сообщает Sky Sports, по итогам переговоров в пятницу прогресса добиться не удалось. Английский клуб всё ещё требует по меньшей мере £ 30 млн за Пайета, в то время как французский клуб не собирается платить больше £ 25 млн.
Помимо расхождений по стоимости 29-летнего игрока, между клубами есть значительные разногласия, касающиеся структуры сделки.
По данным издания, до тех пор, пока трансферное окно открыто, сделка может состояться, но на данный момент стороны всё ещё далеки от соглашения.
Пайет на этой неделе тренировался с командой «Вест Хэма» U23, но, как и следовало ожидать, не играл в матче с «Астон Виллой» (0:0) в пятницу вечером.