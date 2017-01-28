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Ловчев: Прудников в «Локомотиве»? Он ходит по командам, а за душой нет рвения

28 января 2017, суббота. 10:31. Футбол
Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал возможный переход в «Локомотив» нападающего Александра Прудникова. Ранее стало известно, что 27-летний форвард, который в первой части сезона выступал за «Оренбург», находится на просмотре в команде Юрия Сёмина. В случае его перехода «Локомотив» станет 12-м клубом в карьере Прудникова.

«Прудников – золотой мальчик юношеской команды Колыванова, которая в середине 2000-х выиграла чемпионат Европы. Но этот парень ожиданий не оправдал. Ходит по командам, да и всё. Хотя, например, в «Амкаре», у опытного Гаджиева, даже Прудников прилично играл. Возможно, и у Сёмина получится. Но по большому счёту такой трансфер – это экономия средств. «Локо» нужен один, но хороший нападающий. А когда человек не принадлежит ни одному клубу, у него за душой нет рвения.

Всё-таки «Локомотив» и Сёмин ассоциируются с командой, которая оставила в истории российского футбола заметный след. Но возможность подписания таких футболистов, как Прудников, говорит о том, что кто-то наверху не понимает или не видит, что происходит. Отношение такое: команда существует – и бог с ней. А важно, чтобы у клуба был такой болельщик, как Миллер у «Зенита», – цитирует Ловчева „Советский спорт“.
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив Александр Прудников Евгений Ловчев
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