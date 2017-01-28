Почеттино: Эриксен — один из лучших атакующих полузащитников АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от прогресса полузащитника «шпор» Кристиана Эриксена.
«Эриксен — один из лучших атакующих полузащитников АПЛ. Считаю, что за последние два года вся команда сумела заметно прибавить, так что это касается не только Кристиана. Но стиль игры „шпор“ идеально подходит Эриксену. В последние месяцы он показывает великолепный футбол, чему мы очень рады. Но в футболе всегда можно стать лучше, и мы должны помочь Эриксену с этим», — цитирует Почеттино Sky Sports.