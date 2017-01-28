Симеоне: «Барселона» в полуфинале Кубка Испании? Это часть пути к титулу

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, как воспринимает тот факт, что за выход в финал Кубка Испании мадридская команда поспорит с «Барселоной».
«Если вы хотите быть чемпионами, вы должны победить „Реал“ или „Барселону“, это нормально.
Встречи с топ-командами — это обычное явление, это часть пути к титулу», — приводит слова аргентинского специалиста Marca.
Первый матч пройдёт на «Висенте Кальдерон», а ответный через неделю на «Камп Ноу». Первые матчи будут сыграны 1-2 февраля, а ответные 8-9 февраля.