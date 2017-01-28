Манджукич: мне нравится схема 4-2-3-1, которую Аллегри придумал для «Ювентуса»

Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич поддержал введение схемы 4-2-3-1, при которой наставник туринцев Массимилиано Аллегри одновременно выпускает на поле Манджукича, Гонсало Игуаина, Пауло Дибалу и Хуана Куадрадо.
«Мне нравится новая схема, которую Аллегри создал для нас. Я думаю, что это хорошо для команды, потому что при 4-2-3-1 у „Юве“ есть много игроков, любящих атаковать. Если каждый будет делать свою работу на высоком уровне, то мы можем быстро адаптироваться к ситуации. Посмотрим, продолжим ли мы играть по этой схеме, но я думаю, что это хорошая система, которая использует все сильные качества атаки клуба. Мне нравится играть 4-2-3-1», — сказал Манджукич в эфире Sky.