Клопп: «Ливерпуль» не ищет оправданий, в неудачах мы виноваты сами

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о неудачной игре красных в январе. Мерсисайдцы победили лишь в одном матче из семи.
«Недавно мы играли с „Ман Сити“ и общими усилиями пробежали за матч 121 км. Думаете, перед игрой я сказал футболистам: „О, это «Сити», давайте-ка пробежим 120 км"? Поверьте, это не так. Матч получился очень интенсивным, а уже через два надо было играть с «Сандерлендом».
Но дело не в физической готовности. Мы не играли так хорошо, как могли бы. Мы могли бы выиграть у «МЮ», мы могли бы победить «Суонси» — дело тут не в тех вещах, которые можно измерить. Мы не ищем оправданий. Мы на 100 процентов уверены, что это наша ответственность и наша вина", — цитирует Клоппа Goal.