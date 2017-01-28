Игало может покинуть «Уотфорд»

Главный тренер «Уотфорда» Вальтер Маццарри рассказал, что нападающий Одион Игало может уйти.
По словам итальянского специалиста, «шершни» рассматривают серьёзное предложение по поводу 27-летнего нигерийского игрока.
Ранее сообщалось, что интерес к Игало проявляет «Вест Бромвич Альбион», а также клубы из Китая.
«Я только что узнал, что есть очень важное предложение, которое мы рассматриваем. Я не хочу раскрывать все детали, но есть больше, чем одно предложение. Ещё одно может быть из Китая», — приводит слова Маццарри интернет-издание Goal.
В прошлом сезоне нападающий забил 15 голов в английской Премьер-лиге, а в этом поразил ворота всего один раз в 18 матчах.