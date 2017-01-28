Стротман: я в долгу у болельщиков «Ромы»

Полузащитник «Ромы» Кевин Стротман отметил, что остается в долгу у болельщиков римлян и надеется отплатить фанатам за поддержку.
«Я всегда буду благодарен болельщикам за то, как они поддерживали меня. Я уже говорил несколько раз, что в долгу перед ними, поэтому я чувствую, что должен отплатить им и помочь клубу выиграть какой-нибудь трофей. В этом и заключается наша задача — дойти в каждом турнире до конца и взять трофей.
В прошлом сезоне был период, когда мы долго выигрывали у себя дома, но потом опустились на третье место. Нельзя допустить, чтобы это повторилось», — цитирует Стротмана пресс-служба «Ромы».