«Саутгемптон» – «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:30

28 января в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» состоится матч 1/16 финала Кубка Англии между «Саутгемптоном» и «Арсеналом». Встреча начнётся в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Арсенал».
Ранее команды встречались 91 раз. 20 матчей завершились победой «Саутгемптона», 25 раз команды сыграли вничью, и 46 раз сильнее оказались футболисты «Арсенала».
Последняя встреча между этими командами состоялась в ноябре 2016 года в Кубке лиги и завершилась выездной победой «Саутгемптона» со счётом 0:2.