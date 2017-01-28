Кабальеро: футболисты «Манчестер Сити» знают, что должны лучше играть в защите

Вратарь «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 1/16 финала Кубка Англии с «Кристал Пэлас» (28 января).
«Мы знаем, что должны лучше играть в защите и знаем, что сегодня будет трудно, но я думаю, что у команды хорошие шансы победить и пройти дальше. Хотя играть на выезде с „Кристал Пэлас“ всегда тяжело, на своём поле эта команда вдвойне опасна. Пока сезон складывается для них не лучшим образом, но победа над „Сити“ придаст им импульс, так что „Пэлас“, я убежден, очень хочет победить», — цитирует Кабальеро сайт «Ман Сити».