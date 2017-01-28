Конте: Иванович? В такой ситуации лучше говорить с самим игроком

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался о ситуации с защитником Браниславом Ивановичем, который потерял место в стартовом составе при итальянском специалисте и может покинуть клуб этой зимой. Ранее сообщалось, что 32-летний серб может перейти в «Зенит».
«Он в команде. До закрытия трансферного окна ещё четыре дня. И ходит много слухов. Не знаю, что с ним будет.
Иванович играл в этом сезоне. Он выходил в стартовом составе в разных матчах. Когда мы перешли на схему с тройкой защитников, всё изменилось, и, конечно, мне надо принимать решение, я могу выпустить только 11 игроков. До сих пор он принимал участие в играх и был членом команды.
В такой ситуации лучше говорить с самим игроком, чтобы понять, какие у него идеи, и каким он видит своё будущее», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».