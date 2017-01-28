Грант: Конте пришёл в «Челси» именно в тот момент, когда игроки захотели перемен

Главный тренер сборной Ганы Авраам Грант, ранее руководивший «Челси», оценил работу наставника синих Антонио Конте.
«Конте пришел в нужное время. Игроки были готовы к переменам и хотели их. Я с большим уважением отношусь к Моуринью, но мне не нравилось, что СМИ называли его королём мира и гением. Он им не был. Но точно также Моуринью и не пустышка, как начали писать после пары неудачных матчей. Жозе — хороший тренер со своими проблемами, как и любой другой человек.
Конте начал радовать болельщиков „Челси“. Он поначалу играл 4-4-2, хотя никогда ранее её не использовал. Полагаю, лучшее, что случилось с „Челси“, это поражение 0:3 от „Арсенала“. Тогда Конте решил вернуться к истокам и стал играть по системе, удобной себе и футболистам», — цитирует Гранта Guardian.