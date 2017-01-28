Почеттино: плохая форма Янссена — это для меня не проблема

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино сообщил, что доверяет форварду Винсенту Янссену, несмотря на низкую результативность.
«Плохая форма Янссена — это для меня не проблема. Янссен переживает не лучший момент карьеры, но он молод, это его первый сезон в АПЛ, и я разговаривал с ним уже много раз. Всё нормально. Ему надо расслабиться, упорно тренироваться и стараться прибавлять, а когда ему выпадет возможность выйти на поле — показать своё мастерство.
Самое главное, что мы верим в него и доверяем ему. Если он будет выкладываться без остатка, всё наладится. Я в него верю», — цитирует Почеттино Goal.