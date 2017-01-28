«Жилина» сыграет товарищеский матч против «Спартака» вторым составом

Сегодня московский «Спартак» проведёт в ОАЭ, где команда готовится ко второй части сезона, товарищеский матч с «Жилиной». Участие во встрече примет второй состав словацкой команды, сообщает официальный сайт «Жилины». Начало матча – 16:00 мск.
Ранее у красно-белых была запланирована только одна контрольная игра против чемпиона Дании «Копенгагена» (31 января), однако затем появилась информация, что «Спартак» проведёт товарищескую встречу ещё и с «Жилиной». 1 февраля команда вернётся в Москву.
После 17 туров российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице, опережая на пять очков располагающийся следом «Зенит».