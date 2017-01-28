Л. Буффон: когда работал скаутом, предлагал Джанлуиджи «Милану», но там отказали

Знаменитый итальянский голкипер Лоренцо Буффон, являющийся двоюродным братом дедушки Джанлуиджи Буффона, сообщил, что во время своей скаутской деятельности он предлагал вратаря «Ювентуса» академии «Милана».
«Джанлуиджи – лучший голкипер мира на сегодняшний день и является моим родственником. Я привёл его в «Милан», когда работал там скаутом, но они отказались брать его в академию клуба. Также я приводил в «Милан» Джанлуку Пессотто в возрасте 13 лет, но его мать была против перехода, да и в команде в него не поверили», – цитирует Лоренцо La Gazzetta dello Sport.