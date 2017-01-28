Дворкович: РЖД отказались увеличивать бюджет «Локомотива» после указа президента

РЖД отказались увеличивать бюджет московского «Локомотива» после того, как президент России Владимир Путин поручил сократить государственное финансирование профессионального спорта, заявил вице-премьер России и председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович.
В октябре 2016 года Путин заявил, что государственное финансирование должно преимущественно идти на развитие физкультуры и массового спорта, а не на профессиональный спорт. Президент РФ поручил правительству проанализировать затраты госкомпаний на спорт и составить план работ по реализации необходимых изменений.
«Каждая государственная компания смотрит, как можно наиболее рационально использовать соответствующие средства. Например, в РЖД мы отказались от увеличения бюджета «Локомотива». В целом бюджеты во всех клубах находятся под пристальным вниманием, этим занимаются все госкомпании, так что поручение президента выполняется.
Что касается государства — приоритет отдаётся массовому спорту, физической культуре, а не профессиональному спорту", — приводит слова Дворковича RNS.