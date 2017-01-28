Строительно-монтажные работы на стадионе в Нижнем Новгороде завершат к декабрю

Компания «Стройтрансгаз», являющаяся генеральным подрядчиком строительства стадиона в Нижнем Новгороде, рассказала о ходе работ на арене, которая в 2018 году будет принимать матчи чемпионата. На «Стадионе Нижний Новгород» пройдут матчи группового этапа, 1/8 и 1/4 финала.
«В настоящее время основные усилия рабочих направлены на монтаж каркаса крыши стадиона, смонтировано более 7200 тонн металлоконструкций, что составляет 69 % процентов от всей работы. Параллельно на площадке продолжается монтаж инженерных сетей внутри здания стадиона: это системы заземления, пожаротушения, дымоудаления, вентиляции, сети отопления и водопровода.
Проложено более 8,5 км труб внутриплощадочных инженерных сетей, по которым будет обеспечиваться водо- и теплоснабжение новой арены, а также водоотведение. Всего будет проложено более 10,8 км труб. По всем 18 зданиям входных групп полностью завершено бетонирование несущих железобетонных конструкций. Входные группы – это контрольно-пропускные пункты для посетителей стадиона, через них будет организован проход зрителей на стадион.
Во всех секторах ведутся работы по устройству стен и внутренних перегородок. Начались работы подготовительного этапа для последующего монтажа лифтового оборудования. Работы на стройке ведутся круглосуточно. В возведении стадиона задействовано более 1100 человек.
Строительно-монтажные работы на объекте будут завершены к декабрю 2017 года», — сказали в пресс-службе «Стройтрансгаза».