Представитель Караваева: никаких обращений со стороны «Спартака» не поступало

Иван Бакулин, представитель защитника чешской «Спарты» Вячеслава Караваева, заявил, что к нему не обращались из «Спартака» по поводу трансфера россиянина. В пятницу «Спорт-экспресс» сообщил, что бывший игрок ЦСКА может продолжить карьеру в «Спартаке». Источник сообщал, что «Спартак» хотел бы выручить за 21-летнего защитника € 3 млн, и эта сумма является приемлемой для красно-белых.
«Никаких обращений со стороны „Спартака“ по трансферу Вячеслава Караваева ко мне не поступало, Сергей Родионов мне тоже не звонил. На данный момент Караваев – игрок „Спарты“, – сказал представитель футболиста в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Алиной Матинян.