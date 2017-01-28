Жулиано: не знаю, выбрал бы «Ювентус» или огромные деньги чемпионата Китая

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру рассказал, что не знает, предпочёл бы он переход в «Ювентус» или в китайский клуб, если бы перед ним стоял такой выбор. Нынешней зимой полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, которым интересовался «Ювентус», перешёл в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». По данным СМИ, в новом клубе игрок будет получать около € 17 млн в год.
«Выбрал бы «Ювентус» или огромные деньги в чемпионате Китая? Мне тяжело ответить. Каждый человек сам делает свой выбор. У какого какие амбиции. Всем игрокам хочется и выступать на высоком уровне, и хорошо зарабатывать. А пока китайцы платят абсурдные зарплаты, то нет ничего сумасшедшего в таких трансферах. Ты поработаешь там четыре года и сможешь обеспечить будущее всей семье! Это с одной стороны, а с другой – топ-клуб, титул, Лига чемпионов и сборная. Это очень большая внутренняя борьба для человека. Я вот даже не знаю, что выбрал бы», — сказал бразильский футболист.
Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Жулиано читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.